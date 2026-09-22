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В Красном Кресте назвали число людей, пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине

По данным Красного Креста, число людей, пропавших без вести в ходе специальной военной операции на Украине, составляет 275 тысяч человек, сообщила "Ведомостям" президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер. В среднем фиксируется 10 000 новых случаев в месяц.
В 2025 г. МККК изменил метод учёта запросов на розыск в контексте международного конфликта. В отличие от предыдущих лет теперь в статистику включены как предварительные запросы (запросы на розыск, которые еще не были формализованы), так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа.
Статьи Женевских конвенций о Центральном агентстве по розыску – глобальной структуре по сбору и сопоставлению данных о пропавших, пленных и перемещённых лицах – наделяют МККК уникальным правом выступать независимым и нейтральным посредником, которому стороны обязаны предоставлять доступ к информации и разрешать посещение мест содержания под стражей.


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