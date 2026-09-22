В Красном Кресте назвали число людей, пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине

резидент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер. В среднем фиксируется 10 000 новых случаев в месяц.

В 2025 г. МККК изменил метод учёта запросов на розыск в контексте международного конфликта. В отличие от предыдущих лет теперь в статистику включены как предварительные запросы (запросы на розыск, которые еще не были формализованы), так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа.