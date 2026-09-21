Зеленый поворот на Северо-Западе: случайность или тренд?

Подведены предварительные итоги выборов, где произошел ряд неочевидных на первый взгляд событий. Так, «Зелёные» увеличили свои результаты по ряду регионов, однако наиболее интересная политическая конфигурация сложилась на Северо-Западе, и именно она заслуживает отдельного разбора. Почему петербургская агломерация стала эпицентром перераспределения политических сил и как переход видных справедливороссов в экологическую партию изменил расклад сил в СЗФО?

Прецеденты Северо-запада: Шишкина и Перминов

Тренд перехода видных справедливороссов в экологическую партию «Зелёные» получил наиболее отчётливое оформление в Северо-Западном федеральном округе. Два кейса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали, по оценкам политологов, поворотными для региональной политической конфигурации.

В Петербурге ещё в 2023 году фракция «Справедливая Россия - За правду» в ЗакСе де-факто распалась: четверо из пяти депутатов покинули партию, а в марте 2026 года объявили об объединении с «Зелёными». Возглавила новую команду Марина Шишкина, доктор социологических наук, экс-декан факультета журналистики СПбГУ, депутат ЗакСа V и VII созывов. Именно она стала первым номером общегородского списка «Зелёных» на выборах в ЗакС Петербурга 20 сентября, а позднее и лидером общефедеральной части партийного списка на выборы в Госдуму.

«Мы присутствуем при историческом событии: на политической карте России, которая не менялась уже очень давно, появляется очень свежий, очень зелёный субъект , партия "Зелёные", - заявила тогда Марина Шишкина на пресс-конференции. «Экологическая повестка слишком долго воспринималась в нашей политике как нечто второстепенное. Сегодня ситуация принципиально иная: экология давно уже не абстрактная защита природы. Это безопасная экономика, здоровье наших детей, социальная справедливость».

В Ленинградской области сценарий развивался по схожей логике. 14 июля 2026 года лидер фракции «Справедливая Россия» в областном ЗакСе Александр Перминов, парламентарий с 2011 года, начинавший политическую карьеру ещё в Партии российских регионов, объявил об уходе от эсеров и присоединении к «Зелёным». Он возглавил общеобластной список экологической партии на сентябрьских выборах.

«Моё решение о выходе из "Справедливой России" добровольное и осознанное, заявил тогда он. «Та кадровая чехарда, которая происходит сейчас в региональном отделении "Справедливой России", публичные и непубличные скандалы, выходы и исключения членов партии - это не про развитие. Это в большей степени про стагнацию. И, к сожалению, принимать в этом участие я не могу».

Содержательную часть своего выбора Перминов сформулировал предельно конкретно: «Программа партии "Зелёные" для меня всегда была близка. Проблемы экологии, охраны окружающей среды, вопросы, связанные с качеством жизни человека в природе, они для меня важны». Позднее он уточнил: «Экологическая повестка сегодня напрямую связана с качеством жизни людей: это чистый воздух, вода, безопасная городская среда, рациональное использование ресурсов. Считаю, что именно в связке экологии и социальной политики можно добиться реальных изменений для жителей Ленинградской области».

Переход двух заметных парламентариев, Шишкиной в Петербурге и Перминова в Ленобласти привёл к формированию нового политического центра силы в СЗФО. В обоих регионах бывшие справедливороссы возглавили партийные списки «Зелёных», привнеся в экологическую партию законодательный опыт, узнаваемость и сложившиеся команды. Они прямо заявили о намерении сформировать «новую политическую силу», ориентированную на совместное решение экологических и социальных проблем петербургской агломерации.

Уход лидеров как индикатор расстановки приоритетов

За рамками двух кейсов в СЗФО тенденция носит более широкий характер. Смена партийной принадлежности видных политиков традиционно вызывает широкий резонанс, однако в данном случае речь идёт не о конъюнктурном переформатировании, а о ценностном выборе. Ряд эсеров, последовательно ориентированных на социальную справедливость и защиту прав граждан, сочли, что в рядах «Зелёных» их повестка получает более системное развитие. При этом они привносят в новую структуру накопленный опыт, узнаваемость и устойчивые связи с региональными сообществами.

Для «Зелёных» такой приток кадров – это не просто усиление списков, а содержательное обогащение повестки. В партии подчёркивают, что речь идёт о конвергенции близких по духу платформ: если «Справедливая Россия» традиционно делала акцент на социальной справедливости, то «Зелёные» предлагают её экологическое и этическое измерение через призму личной ответственности, осознанного потребления и устойчивого развития.

Северный тренд: относительный рост и стратегические перспективы

Результаты по СЗФО демонстрируют не столько абсолютные показатели, сколько выраженную динамику: рост поддержки «Зелёных» в относительных значениях приближается к двукратному по сравнению с предыдущим выборным циклом. Такой результат, по мнению наблюдателей, стал следствием системной работы на местах при ограниченном доступе к крупным медиаресурсам и административной поддержке.

Особую значимость приобретает прохождение партии в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Так «Зелёные» получат право участвовать в следующих выборах без сбора подписей - это важный стратегический бонус для партии, что позволит перераспределить ресурсы с преодоления бюрократических барьеров на содержательную работу с избирателями и продвижение программной повестки.

Ставка на молодёжь: формирование кадрового резерва

Одной из отличительных черт «Зелёных» остаётся последовательная ставка на вовлечение молодых и новых лиц в публичную политику. Партия активно задействует молодёжь в дебатах, амбассадорских проектах и выдвижении в качестве кандидатов. Такой подход позволяет формировать у начинающих политиков практические компетенции «в полевых условиях» — через прямое участие в избирательных кампаниях, работу с запросами граждан и взаимодействие с оппонентами.

При этом в партии не делают ставку на стаж как критерий отбора. Ключевым фактором выступает совпадение ценностей и готовность к реальной работе. В результате в ряды «Зелёных» попадают как блогеры, активисты студенческого самоуправления, так и представители общественных организаций, а также бывшие участники других партий, разочарованные в прежних форматах работы. Такая открытость, по оценке политологов, способствует формированию более гибкой и адаптивной партийной структуры.

Синергия опыта и энергии: новая модель политической силы

Стратегия «Зелёных» строится не на противопоставлении поколений, а на их интеграции. Молодые активисты, обладающие навыками цифровой коммуникации и способностью формулировать актуальные запросы общества, работают в связке с экспертами, имеющими опыт законотворческой деятельности, переговоров и выстраивания долгосрочных стратегий. Такой симбиоз позволяет партии одновременно быть чувствительной к текущим настроениям избирателей и устойчивой к внешним вызовам.

Эксперты отмечают, что именно эта модель, сочетающая энергию и экспертизу, становится конкурентным преимуществом в условиях растущей поляризации и усложнения политического ландшафта. Кейс Шишкиной и Перминова - наглядная иллюстрация: с одной стороны, опытные парламентарии с многолетним стажем, с другой - свежая партийная платформа с новой повесткой и амбициозной молодёжной командой.

Конкуренция с парламентскими партиями: вызовы и возможности

Соперничество с парламентскими партиями объективно осложняется рядом факторов: наличием у них государственного финансирования, развитой региональной сети, значительных медийных ресурсов и устоявшихся механизмов мобилизации избирателей. Однако, «Зелёные» демонстрируют иной тип роста за счёт органического привлечения сторонников, разделяющих ценности осознанности, экологичности и ответственности.

Такой рост менее заметен на коротких дистанциях, но потенциально более устойчив: он опирается не на административные рычаги, а на доверие и вовлечённость. В партии рассчитывают на повышение активности избирателей в следующем электоральном цикле, в том числе за счёт усиления разъяснительной работы и демонстрации конкретных результатов на местном уровне.

«Зелёные» как партия осознанности

Идеологическая платформа «Зелёных» позиционируется как партия осознанности и личной ответственности. Её программные установки делают акцент не на обещаниях «всё исправить сверху», а на формировании культуры ответственного выбора - от бытовых привычек до политических решений. В этом контексте «Зеленые» рассматривают свою миссию как просветительскую и мобилизационную: не столько предлагать готовые решения, сколько стимулировать общество к самостоятельному осмыслению проблем и поиску путей их решения.

Наблюдатели фиксируют растущий интерес к этой повестке как среди молодёжи, так и среди зрелой аудитории. Если молодые избиратели воспринимают «зелёную» идеологию как естественное продолжение своих ценностей, то представители старших поколений всё чаще рассматривают её как инструмент решения локальных проблем, от экологии дворов до прозрачности бюджетных расходов.

Распространение идей как показатель общественного запроса

Рост популярности «зелёной» повестки эксперты трактуют не как краткосрочный тренд, а как отражение глубинного общественного запроса на ответственность и прозрачность. Когда идеи партии находят отклик у молодого юриста, впервые участвующего в дебатах, и у опытного инженера, инициирующего раздельный сбор отходов в своём районе - это свидетельствует о формировании новой гражданской культуры.

Политологи полагают, что со временем значимость экологической, социальной и этической повестки будет только возрастать. Соответственно, партии, которые системно работают с этими темами уже сегодня, имеют шансы занять устойчивую нишу в будущей политической архитектуре. «Зелёные» делают ставку именно на эту долгосрочную перспективу, на формирование не просто электоральной базы, а активного гражданского сообщества, готового участвовать в решении общественных задач. Прецедент СЗФО, где экс-справедливороссы возглавили списки экологической партии сразу в двух регионах, показывает, что процесс уже перешёл из стадии деклараций в стадию практической политики.





