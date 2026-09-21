ВСУ атакуют российские регионы, погибший, десятки раненых в Брянской, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в селе Андрейковичи Погарского района Брянской области, погиб хозяин дома. В результате атак дронов-камикадзе по движущимся автомобилям на автодороге Стародуб-Клинцы, а также вблизи села Картушин Стародубского района ранены двое мужчин и женщина. Тяжело ранена член участковой избирательной комиссии Елена Дятлова.

Ранена женщина в Шебекине Белгородской области. Ранены двое мужчин в Глотове и Русской Берёзовке. Вновь ранены двое мужчин и семнадцатилетний подросток в Шебекине. Ранен водитель при атаке дрона на грузовик в Томаровке. Ранена женщина при атаке дрона на автомобиль возле села Чураево. Также атакованы Кошлаково, Вознесеновка, Архангельское, Мощёное, Казачья Лисица, Варваровка, Ракитное, Вязовской, повреждены или сгорели жилые дома, автомобили, инфраструктурные объекты, социальный объект. Затем в Белгородской области ранены двое мужчин и женщина.

Ранены двое мужчин и женщина в ЛНР. В Северодонецке из-за удара ВСУ горела спецтехника, её частично удалось спасти.

В Запорожской области возле пгт Весёлое ранены три сотрудника МЧС, повреждена автоцистерна.

Сложилось тяжёлое положение в Алёшках Херсонской области: из-за постоянных атак ВСУ чрезвычайно затруднена доставка продуктов питания и медикаментов.

Повреждены три частных дома в Орловской области. Повреждено здание территориальной избирательной комиссии.

В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение культуры.

В Уфе повреждены автомобили.











