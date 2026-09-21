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ХДС впервые не прошла в земельный парламент в Германии

 
Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца впервые в своей истории не проходит в земельный парламент (ландтаг), на состоявшихся в воскресенье выборах в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания партия получила всего 4,9% голосов и не преодолела необходимый пятипроцентный барьер, пишет ТАСС.

Победила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набравшая 38,2% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 35,5%. Левая партия заручилась поддержкой 6,5% избирателей, "Зеленые" набрали 5,7% голосов. Партия BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") балансировала на грани прохождения в ландтаг, но в итоге набрала только 4,8%. Явка составила 78,1%.

Результаты ХДС ещё ни разу не опускались ниже 5%, партия всегда была представлена в региональных парламентах. 

Для АдГ успех в Мекленбурге - Передней Померании стал уже третьей по счёту победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта.

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