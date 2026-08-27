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Сыровар Сирота раздал жителям Новосибирской области коров, коз и овец

 

Российский фермер, сыровар Олег Сирота раздал скот потерявшим его жителям Новосибирской области. Сыровар организовал сборы и собрал 55 миллионов рублей на пожертвования людям, которые потеряли домашних животных из-за болезней и требования ликвидировать скот в феврале-марте 2026 года. В результате на собранную сумму двести семей из сёл Новосибирской области получили 314 коров, а также 280 коз и овец.

«Спасибо каждому, кто был рядом, кто помогал, верил и участвовал в этом большом деле. "Вы нам жизнь вернули" — эти слова стали самым ценным итогом нашей работы. Низкий поклон каждому», — написал Сирота.

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