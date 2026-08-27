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Люди стали хуже относиться к ООН, но молодёжь относится лучше

По данным американского Исследовательского центра Пью, положительное отношение к ООН пока в мире преобладает (55% vs. 37% отрицательного отношения), но в ряде стран ухудшилось, особенно это заметно в Нигерии, на Филиппинах, в Южной Корее, Перу и Таиланде. Положительно относятся к ООН прежде всего молодые люди (18-34 года). Например, в Италии среди людей старше пятидесяти ООН одобряют 53%, а среди молодёжи - 76%; в Венгрии цифры соответственно 52% и 73%.
Даже в Израиле, где самое плохое отношение к ООН (лишь 18% одобрения), у более молодых людей оно лучше, чем у пожилых. Кроме того, ООН не одобряют прежде всего израильские евреи (87%), а израильские арабы испытывают смешанные чувства (50% неодобрения).
В США отношение молодёжи к ООН тоже немного лучше, чем у пожилых людей, но здесь главный водораздел проходит по политическим предпочтениям: Организацию Объединённых Наций одобряют 76% либеральных американцев и лишь 35% консервативных. 
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