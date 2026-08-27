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Азербайджанскую организацию внесли в перечень террористов и экстремистов; нацболы* провели акцию у посольства

Азербайджанская организация ВБОН ("Во благо общего народа") внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 14 февраля Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о запрете деятельности организации в РФ. 

Группа нацболов провела акцию, направленную против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, у посольства страны в Москве. Протестующие поместили на фасаде посольства три плаката с надписями «СГБ — пытает, Алиев — покрывает!», «Русская кровь на ваших руках!» и «Руки прочь от русских граждан!». Национал-большевистская партия также запрещена в РФ и признана экстремистской, причём намного раньше азербайджанской организации.


Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева о "негативном информационном фоне", рассказала, что "такое средство массовой информации как Sputnik, работавшее, в частности, в Азербайджане" всячески создавало позитивный информационный фон об Азербайджане, но "к сожалению, азербайджанская сторона прекратила работу этого СМИ на территории своей страны". В то же время Москва регулярно передаёт азербайджанской стороне "материалы блогосферы Азербайджана с откровенно антироссийскими материалами, не соответствующими действительности".

 

Полиция проверила три кафе в центре Москвы и из работающих там двадцати девяти мигрантов выявила девять нелегалов.

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