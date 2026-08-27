Проректор МГИМО подозревается в особо крупном мошенничестве, она скрылась за границей

Предположительно, проректор МГИМО и её сын организовали схему по отчуждению имущества, которое по признанию суда является общей собственностью владельцев помещений в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в центре Москвы.

Доктор экономических наук, проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, они находятся за границей."Конфликт вышел на новый виток" после того, как Кузьмина и её сын не являлись на допросы