"Выходец из России" нахал на людей во Франции

Выходец из России, уроженец Чечни Ибрагим И., наехал на автомобиле на людей во французском городе Кан. Погибло двое, около десяти ранены, некоторые из раненых в критическом состоянии. Большинство пострадавших — иностранцы. Предположительно, Ибрагим наехал на группу людей после ссоры с ними, погибшие - два Мохаммеда, один из Афганистана, другой из Судана. После этого он скрылся с места преступления, записи с камер видеонаблюдения позволили полиции идентифицировать номерной знак его автомобиля. Позднее его задержала полиция.

