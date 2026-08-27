ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Петербурге, ДНР, ЛНР

В результате украинского обстрела белгородского Шебекина погиб
мужчина, при атаке дрона ВСУ на частный дом ранена женщина, в городе повреждены два предприятия. Ранена
семнадцатилетняя девушка в Бессоновке, ранен мужчина в Октябрьском. Затем в Шебекине ранены
женщина и мужчина, повреждены коммерческие объекты.
В Петербурге на Колпинском шоссе взорван автомобиль с подполковником ВВС
России и его женой. Мужчина погиб
, женщина крайне тяжело ранена. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал
произошедшее терактом ВСУ.
В Запорожской области возле села Инженерное в результате удара дрона погиб мужчина. Ещё один мужчина погиб вследствие атаки на частное домовладение в селе Тарасовка. В Пологах при обстреле ранен мужчина, в Васильевке - двое мужчин. Украинский дрон атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, потенциально это очень опасно.
В хуторе Звягин Рыльского района Курской области ранена женщина. В слободе Белой ВСУ ударили по зданию, где находятся пекарня и магазин, ранены пять женщин и один мужчина.
В ЛНР в районе пункта пропуска "Должанский - Новошахтинск" ранена четырнадцатилетняя девочка. На участке дороги Ребриково - Ровеньки и в районе населенного пункта Фащевка Антрацитовского муниципального округа под огонь ВСУ попали грузовые автомобили, ранены
трое водителей.
До одиннадцати (ранее сообщалось о трёх) выросло число раненых
при атаке ВСУ на Донецк.