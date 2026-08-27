ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Петербурге, ДНР, ЛНР

площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, потенциально это очень опасно.

В хуторе Звягин Рыльского района Курской области

женщина. В слободе Белой ВСУ ударили по зданию, где находятся пекарня и магазин,

пять женщин и один мужчина.