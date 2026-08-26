 
﻿

Бывший спецпосланник Трампа по Украине подтвердил, что Трамп не требовал от Зеленского вывести войска с Донбасса

 

 

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент США Трамп не оказывал давления на президента Зеленского с целью добиться вывода ВСУ с Донбасса, и это было ясно ещё во время саммита на Аляске.

«Он [Трамп] лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске», — сказал Келлог. 

Келлог занимал должность спецпосланника по Украине с марта по декабрь 2025 года. Он считает, что затягивание войны выгодно Украине и что Украине следует начать мобилизацию женщин. 

 

 

 

 

 


 


 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Песков сообщил, что продление американских санкций против РФ "достаточно автоматическое"
» В РФ заявили о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира; в Норвегии сказали, что Трамп на них давит
» США не запрещают Украине удары вглубь России, Зеленский заявил о большой сделке по поставке вооружений
» Дональд Трамп — младший раскритиковал Зеленского
» Кремль не опровергает слова израильского экс-премьера про обещание Путина не убивать Зеленского
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Апелляционный суд вернул Михаила Матвеева в предвыборную гонку

  • 20:10
  • 191

Бывший спецпосланник Трампа по Украине подтвердил, что Трамп не требовал от Зеленского вывести войска с Донбасса

  • 19:57
  • 233

Глава завода, предприниматель и представитель Минобороны причинили государству ущерб на сумму более 110 млн рублей

  • 19:31
  • 221

Крупные НПЗ Казахстана уклонились от поставок топлива в Россию, заявив о санкциях

  • 19:21
  • 256

В Москве мигрант сознался в убийстве женщины, в Ленобласти мигрант объявлен в розыск за издевательство над детьми

  • 19:11
  • 311

15 погибших, десятки раненых в ЛНР, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Запорожской, Курской областях, Воронеже, Краснодаре, ДНР

  • 07:54
  • 544