Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент США Трамп не оказывал давления на президента Зеленского с целью добиться вывода ВСУ с Донбасса, и это было ясно ещё во время саммита на Аляске.

«Он [Трамп] лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске», — сказал Келлог.

Келлог занимал должность спецпосланника по Украине с марта по декабрь 2025 года. Он считает, что затягивание войны выгодно Украине и что Украине следует начать мобилизацию женщин.







