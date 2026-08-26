Глава завода, предприниматель и представитель Минобороны причинили государству ущерб на сумму более 110 млн рублей

В Ростовской области правоохранители раскрыли схему аферы бывшего главы оборонного завода АО «Звезда-Стрела» на сумму более 110 миллионов рублей. Предположительно, экс-гендиректор завода действовал не один, а вместе с предпринимателем и бывшим главой военного представительства. Все трое подозреваются в хищении денег гособоронзаказа.

Как сообщил собственный источник агентства "РИА Новости" в правоохранительных органах, речь идёт о бывшем главе завода, руководившем предприятием в период с января 2023 года по июнь 2025 года, Александре Шефрановиче, частном предпринимателе Дмитрии Мисюре и бывшем начальнике военного представительства Минобороны РФ Денисе Коломийцеве.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, получении взятки и о даче взятки. По данным правоохранителей, в 2025 году фигуранты умышленно внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий. Таким образом, Минобороны РФ был причинён ущерб в размере более 110 миллионов рублей.