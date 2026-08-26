Крупные НПЗ Казахстана уклонились от поставок топлива в Россию, заявив о санкциях

Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана уклонились от использования квот на поставки бензина в Россию, выданные Минэнерго республики на июль. Павлодарский и Атырауский НПЗ имели возможность в июле поставить в Россию по 17,5 тыс. тонн бензина Аи-92, но не стали этого делать, заявив о риске попасть под санкции и сложности с оплатой через российские банки.

В итоге единственным заводом, согласившимся отправить моторное топливо в Россию, стал небольшой НПЗ «Конденсат», мощностью 850 тысяч тонн переработки в год, что в шесть раз меньше, чем у двух вышеназванных предприятий. В июле он отправил девять тысяч тонн бензина. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сказал, что «Конденсат» станет поставлять в Россию около 70 процентов бензина и дизтоплива, при этом на предприятии будет перерабатываться российская нефть, а остальные 30 процентов останутся в Казахстане.