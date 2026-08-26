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В Москве мигрант сознался в убийстве женщины, в Ленобласти мигрант объявлен в розыск за издевательство над детьми

По подозрению в убийстве женщины в микрорайоне Коммунарка (Новая Москва) задержан семнадцатилетний таджик. В преступлении он сознался, мотив раскрывать отказался. Возможно, был под наркотиками. Ранее он был судим за кражу. У женщины осталось двое детей.  

 

В Ленинградской области иностранного гражданина объявили в международный розыск за насилие и издевательства над детьми. По следственным данным, мужчина с 2016 по 2019 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек, а также избивал и запугивал детей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» и «Истязание двух и более лиц, в том числе — заведомо несовершеннолетних». 

 

В Москве мигрант порезал знакомого осколком стекла. 

В Барнауле мигрант приговорён к 14 годам колонии за попытку поджечь кафедральный собор.

В Уфе мигрант приговорён к 6 годам и 3 месяцам колонии за попытку убийства жены (нанёс множество ударов ножом). 

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