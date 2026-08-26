Турнир святого Георгия пройдет в КСК Битца

С 28 по 30 августа в московском конно-спортивном комплексе «Битца» состоится Турнир святого Георгия. Самый крупный конный рыцарский турнир пройдет в российской столице уже в девятый раз.





Легенда турнира в этот раз снова посвящена рыцарям Круглого стола и королю Артуру. Но в истории появился новый персонаж – Зеленый рыцарь. Был он и в легендах, хоть и с другой историей появления.

Он – антагонист, который по легенде турнира заточил семерых дам-Добродетелей в своем замке. Рыцари будут сражаться за право получить ключ, чтобы отпереть дверь и вновь выпустить в мир семь добродетелей – справедливость, надежду, великодушие, красоту, любовь, благоразумие и щедрость. В финале лучший из двенадцати участников-рыцарей должен сразиться с самим антагонистом – Зеленым рыцарем.





Первые бои турнира стартуют с утра пятницы, начало утренней сшибки – в 11-00, так что приезжать на площадку лучше минут на тридцать-сорок пораньше. Сражения будут проходить три раза в день. При этом все бои – часть единого турнирного соревнования, финал которого состоится вечером воскресенья, поэтому посмотреть сражения может быть интересно как разово, так и на регулярной основе – отслеживая развитие событий.

Открытие турнира состоится в пятницу, в этот день пройдет торжественная церемония с участием жонглеров и актеров исторического театра.

А еще именно в пятницу одно из конных сражений будет комментировать историк Клим Жуков, известный в реконструкторской и отчасти ролевой среде как просто КлимСаныч. Живет он в Петербурге, в Красногвардейском районе, но традиционно приезжает на турнир, для которого фактически является «крестным отцом» - и, конечно, проводит там лекции, и обязательно выступает как комментатор хотя бы одного из сражений. Рассказы Клима Жукова об истории рыцарских сражений не только познавательны, но и увлекательно-динамичны, за что его и любит огромная аудитория. Московский турнир – почти уникальная возможность послушать эти комментарии не с экрана, а лично.





Помимо собственно трехдневного конного турнира в рамках мероприятия будут проходить сражения пеших латников, а также будет работать средневековая ярмарка. Посетить антуражные торговые ряды и увидеть пешие бои можно будет бесплатно, а вот места на трибунах для тех, кто хочет посмотреть конные сшибки, уже платные. Но цена вполне доступная – от полутора тысяч рублей, что сравнимо с обычными средники расценками на мероприятия в столице.





В течение дня на территории можно будет увидеть и выступления средневековых театров, и пешие рыцарские бои, и красочные шоу от циркачей-жонглеров, которые многим так полюбились в этом году. Будет ли и на этот раз ставший легендарным лещ, которого задорно давали (правда, только в руки) в прошлом году – пока загадка, но можно не сомневаться, что эта команда не заставит зрителей скучать на площадке!





На ярмарочной площадке в этом году будут проходить мастер-классы, там же можно будет ближе познакомиться с ремеслами – кожевенным делом, узнать о ковке, обработке других материалов. Можно будет расспросить участников и об организации торговли мастерового люда в Средние века.

А вот приобрести сувенир не получится – непосредственно продажи на фестивале в этом году не будет. Для тех, кто захочет обрести памятный сувенир с фестиваля, организаторы предусмотрели решение этого вопроса – мерч турнира можно приобрести заранее онлайн, а получить его на площадке в специальном шатре.

Историческая таверна, которую анонсировал в этом году ТСГ, тоже, к сожалению, отменена в итоговом варианте расписания мероприятий. Но это не повод оставаться голодными! На территории КСК Битца есть собственное кафе – «Левада», именно в нем смогут перекусить и пополнить силы гости мероприятия. Воду можно взять с собой – в пластиковой бутылке, также можно прихватить с собой легкий перекус. Для посетителей с детьми предусмотрена возможность взять с собой и детское питание.

Посетить все локации можно бесплатно, билеты продаются только на трибуны, с которых можно наблюдать конные рыцарские бои.