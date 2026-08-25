Путин поздравил с днём рождения вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

25 августа президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днём рождения. Текст поздравительного послания опубликовало Азербайджанское государственное информационное агентство.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на Вашем ответственном посту. Прошу передать сердечный привет [президенту Азербайджана] Ильхаму Гейдаровичу [Алиеву] и всем членам Вашей семьи".

Мехрибан Алиева - жена президента Азербайджана Ильхама Алиева. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана. Она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева. В 2019 году награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".

Зеленский выразил ему благодарность за поздравление и за «твёрдую позицию Азербайджана» в контексте вопроса территориальной целостности Украины. 24 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днём независимости Украины.