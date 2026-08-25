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Путин поздравил с днём рождения вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

25 августа президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днём рождения. Текст поздравительного послания опубликовало Азербайджанское государственное информационное агентство.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на Вашем ответственном посту. Прошу передать сердечный привет [президенту Азербайджана] Ильхаму Гейдаровичу [Алиеву] и всем членам Вашей семьи".

Мехрибан Алиева - жена президента Азербайджана Ильхама Алиева. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана. Она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева. В 2019 году награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".

 
24 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днём независимости Украины. Зеленский выразил ему благодарность за поздравление и за «твёрдую позицию Азербайджана» в контексте вопроса территориальной целостности Украины.
Зеленского с днём независимости поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого в тот же день президент РФ Владимир Путин поздравил с победой правящей партии "Адилет" на парламентских выборах в новый однопалатный Курултай.

 

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