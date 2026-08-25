Казахстан поможет России с бензином

Расположенный в Казахстане нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" будет поставлять в Россию около 70 процентов бензина и дизельного топлива, такое решение принято после получения официального обращения от российского Минэнерго. При этом на предприятии будет перерабатываться российская нефть, и 30 процентов топлива останется в Казахстане.

Мощность НПЗ "Конденсат" составляет 850 тысяч тонн в год.