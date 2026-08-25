Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

Уровень рождаемости в мире в 2026 году впервые в истории упал ниже уровня воспроизводства населения, говорится в исследовании профессора Пенсильванского университета Хесуса Фернандеса-Вильяверде и аспиранта Северо-Западного университета Патрика Норрика.

"По состоянию на 2026 год уровень рождаемости в мире, вероятно, будет ниже уровня воспроизводства населения. Такого раньше никогда не случалось, ни во время войн, ни во время пандемий", - заявляют они.

Авторы исследования проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. По их оценке, для 219 стран характерна тенденция к снижению рождаемости, и ни в одной нет признаков её стабилизации. Они предполагают, что, при сохранении нынешней тенденции, население Земли достигнет пика примерно в 9 млрд человек уже к 2056 году, после чего начнёт сокращаться. Это намного раньше, чем говорится в прогнозе ООН (снижение после 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов).

