 
﻿

Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

Уровень рождаемости в мире в 2026 году впервые в истории упал ниже уровня воспроизводства населения, говорится в исследовании профессора Пенсильванского университета Хесуса Фернандеса-Вильяверде и аспиранта Северо-Западного университета Патрика Норрика.

"По состоянию на 2026 год уровень рождаемости в мире, вероятно, будет ниже уровня воспроизводства населения. Такого раньше никогда не случалось, ни во время войн, ни во время пандемий", - заявляют они.

Авторы исследования проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. По их оценке, для 219 стран характерна тенденция к снижению рождаемости, и ни в одной нет признаков её стабилизации. Они предполагают, что, при сохранении нынешней тенденции, население Земли достигнет пика примерно в 9 млрд человек уже к 2056 году, после чего начнёт сокращаться. Это намного раньше, чем говорится в прогнозе ООН (снижение после 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов).

 
В Сингапуре в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,87 ребёнка на женщину против 0,97 годом ранее и 1,24 десять лет назад. За год в стране зарегистрировали около 27,5 тыс. рождений среди постоянного населения, это минимальное количество за всю историю наблюдений. На фоне демографического спада премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг объявил о значительном расширении материальной поддержки семей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 2012 года рождаемость в российских сёлах снизилась на треть
» Ни в одной европейской стране рождаемость не достигает необходимого коэффициента воспроизводства
» Названы самые старые и самые молодые страны
» Программа выплат материнского капитала так и не продлена далее 2014 года
» Демографический кризис в стране продолжается
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Казахстан поможет России с бензином

  • 19:51
  • 192

Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

  • 19:34
  • 211
Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

10 тысяч нелегальных мигрантов остаются в Сеуте, и число звонков в экстренную службу выросло в 10 раз

  • 12:11
  • 414

Впервые за историю опросов большинство южнокорейцев отрицательно относятся к США

  • 11:32
  • 430

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых на Кубани, в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской областях, ДНР

  • 10:43
  • 510