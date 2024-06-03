Необходимо признать, что дроны сегодня — это не просто оружие на поле боя, а инструмент экономического террора в чистом виде.

Дроновый экономический террор работает по следующей логике.

Во-первых, это удар по логистике и складам (как в случае с российскими маркетплейсами) — это не военная цель, а уничтожение товарных запасов, рабочих мест и налоговой базы. Один дрон может сжечь склад на миллиарды рублей, и это сравнимо с эффектом от санкций.

Во-вторых, это атаки на НПЗ и энергообъекты — это уже прямая попытка лишить Россию экспортной выручки. Снижение переработки нефти бьёт по бюджету сильнее, чем любой банковский запрет.

В-третьих, удары по портовой инфраструктуре (например, по зерновым терминалам) — это подрыв продовольственного экспорта, то есть удар по глобальному позиционированию России как поставщика.

Англия, снабжая Украину дальнобойными дронами, а по некоторым данным, спутниковыми данными для наведения, фактически делегирует Киеву функцию «дистанционного минёра» российской экономики. При этом Лондон сохраняет формальную дипломатическую чистоту — ведь бьют не британские ракеты, а украинские дроны.

Есть зарубежные эксперты, которые предполагают, что Россия уже давно использует асимметричный ответ — не обязательно дронами, но диверсионно-разведывательными группами, кибератаками на портовые системы стран НАТО, поджогами военных складов и железнодорожных узлов, через которые идёт снабжение Украины. Этими экспертами предполагается, что цели для ответа — это не столько военные заводы, сколько транспортные коридоры: польские ж/д узлы, румынские порты, чешские оружейные хабы. Именно там экономический эффект от одной диверсии максимален. Но это только предположения. Поэтому Россия официально отрицает такие действия.

Россия учится защищать свою инфраструктуру (ПВО над складами, маскировка НПЗ, рассредоточение запасов).

Необходимо признать, что удары дронами лишь консолидируют общество — внешняя угроза всегда работает на внутреннюю мобилизацию.

А тем временем, экономический ущерб накапливается. Каждый сбитый или сожжённый склад — это дефицит, рост цен, нагрузка на бюджет.

Если Россия начнёт массово бить по заводам в Европе, НАТО может перейти к прямым ударам по российской территории уже своими силами. Это процесс с негативными перспективами.

А тем временем, США получают «войну чужими руками» — Украина тратит дроны, Европа несёт риски ответных диверсий, а Америка продаёт технологии и собирает данные.

Если дроны начнут падать на склады НАТО в Польше или Румынии, США придётся либо вступаться, что чревато прямой войной, либо терять лицо. Но для, США как общемирового подстрекателя и игрока-афериста, сохранение лица не актуально, в силу многоличия.

Британия сейчас — главный драйвер дронового терроризма против России. Она поставляет не только сами аппараты, но и компоненты, шифрованные каналы связи, целеуказание.

Россия может начать симметрично бить по британским интересам вне Украины — например, по судоходству в Ла-Манше, по подводным кабелям связи, по объектам в Кипре или Гибралтаре. Это уже игра на выживание, где Британия уязвимее России из-за островного положения и зависимости от морской торговли.

Вот следующие выводы на этот счет:

1. Дроновый экономический террор будет нарастать — это дёшево, эффективно и трудно доказуемо с политической точки зрения.

2. Россия перейдёт к системной защите всех критических объектов и созданию собственного «дронового щита» (глушилки, лазеры, сети).

3. Вероятнее всего начнутся ответные действия России в Европе. Они будут изощрёнными.

4. К 2027 году может сложиться «джентельменское соглашение» о ненападении на гражданские объекты — но только если обе стороны осознают, что экономический ущерб превышает военную пользу.

5. Дроны изменили правила игры. Теперь война ведётся не за территорию, а за стоимость экономического выживания: сколько стоит защитить склад, сколько — восстановить НПЗ, сколько — перевезти груз в обход. И в этой гонке побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто экономически устойчивее к ежедневным точечным потерям.

Англия действительно находится в «безопасной гавани»: она наносит экономический урон России руками Украины, а Россия не может ответить Лондону симметрично, не рискуя спровоцировать коллективный удар НАТО, который по масштабам превзойдёт украинский.

Но это не значит, что Россия обречена на пассивное наблюдение. Рецепты есть, и они, на мой взгляд, делятся на три уровня: военно-технический, экономико-дипломатический и стратегическо-психологический.

Англия бьёт дронами — значит, нужно сломать саму модель их применения.

Это тотальная маскировка и дублирование. Каждый НПЗ, каждый склад, каждая подстанция должны иметь 2-3 резервных источника питания и ложные цели. Дрон должен тратить заряд, чтобы уничтожить муляж.

Это создание «купола» над экономическими зонами. Не над армией, а над портами, железнодорожными узлами, зерновыми терминалами. Ставка — на дешёвые РЭБ-глушилки и лазерные установки, которые сбивают дрон за копейки (вместо дорогих ракет ПВО).

Это антидроновые «охотники» — небольшие перехватчики-камикадзе, которые будут сбивать украинские БПЛА ещё над территорией Украины, не давая им долететь до российских объектов.

Это приведет к тому, что поднимется стоимость одного удара для Украины и её спонсоров настолько, чтобы игра перестала быть экономически выгодной.

Россия не может бомбить Лондон, но может бить по британским интересам там, где они уязвимы.

Это зерновое эмбарго для Англии. Россия — крупнейший экспортёр продовольствия. Ввести запрет на поставки в Британию (и поддержать это через страны Глобального Юга, чтобы они тоже сократили экспорт в Британию).

Это кибератаки на Лондонскую биржу и банковскую систему. Не разрушать, а парализовать на 2-3 дня раз в месяц. Это создаст панику среди инвесторов, и британский финансовый сектор начнёт давить на своё правительство.

Это юридические иски в международные суды с требованием компенсации за ущерб от дронов, поставленных Британией. Даже если суды не удовлетворят иски, это информационный удар — Англия предстанет как спонсор терроризма против гражданской инфраструктуры.

Это давление через Индию, Китай и страны Залива. Лондон зависим от нефти и газа, которые идут через Суэцкий канал и Ормузский пролив. Россия может договориться с Ираном о «случайных» задержках танкеров под британским флагом — это мгновенно поднимет цены на энергоносители в самой Британии.

Англия рассчитывает, что Россия будет истощаться от ежедневных потерь. Чтобы этого избежать со стороны России необходима внезапность и непредсказуемость. Россия должна наносить ответные удары не по территории НАТО, а по британским активам в третьих странах, например, по британским горнодобывающим предприятиям в Африке, по страховым офисам Ллойда в Сингапуре, по подводным интернет-кабелям в Атлантике, которые принадлежат британским компаниям.

Эффективными могут стать публичные предупреждения. Перед каждым таким ударом делать заявление: «Это ответ на поставку дронов Украине». Чтобы Британия знала: каждый её дрон обходится ей самой в виде потери актива где-нибудь в Африке или Азии.

Это раскол внутри НАТО. Публично предлагать Германии и Франции совместную гарантию безопасности, если они перестанут пропускать британские компоненты через свою территорию. Англия сильна только когда Европа едина — если посеять сомнения в Париже и Берлине, Лондон останется один на один с рисками.

НАТО — это не монолит. США не хотят воевать с Россией напрямую, а Европа боится ответных ударов по своей инфраструктуре.

Поэтому ответы со стороны России должны быть ровно на один шаг жёстче, чем действия Англии, но не более. Уничтожили британский офис в Африке — не бомбим Лондон. Ударили по британскому танкеру — не трогаем военные базы.

Необходимо придерживаться чётких красных линий. Публично объявить: «Если британские дроны разрушат российский НПЗ — мы ответим по британскому газовому терминалу в другом полушарии». Это создаёт правила игры, которые Англия будет вынуждена учитывать.

Необходимо создание собственного «пула прокси». Как Британия использует Украину, так Россия может использовать союзников в Африке и Латинской Америке для точечных действий против британской собственности. Формально — не Россия, а «неизвестные группировки».

По сути своей, это будет асимметрия внутри асимметрии.

Англия выбрала дроны — Россия отвечает не дронами, а финансами, кибервойной и дипломатией.

Англия действует через Украину — Россия действует через глобальный Юг и свои активы в регионах, где Британия уязвима.

Англия рассчитывает на истощение — Россия делает ставку на высокую стоимость каждого британского шага, чтобы даже в Лондоне задумались: «А стоит ли очередная поставка дронов потери нашего судоходства в Красном море?»

Главное — не эмоции, а система. Не отвечать на каждый удар, а создать механизм постоянного давления на британские экономические интересы по всему миру. И тогда пассивное наблюдение превратится в активную игру на чужом поле.

А тем временем, в настоящее время «взрывы на оборонных заводах в Италии» в авторитетных источниках пока квалифицируются как «несчастные случаи», и нет доказательств их преднамеренного характера. Однако это не означает, что Россия бездействует. Её ответные действия скорее носят характер несимметричного противодействия в экономической и стратегической сферах.

Россия квалифицирует западные санкции как «экономическую агрессию» и выстраивает системную оборону, а не просто пассивно принимает удары.

Вероятно, Россия нацелена на скрытое поражение ключевых звеньев европейской промышленной цепочки, поддерживающей Украину (энергообъекты, логистические узлы). Показательно, что ЦБ РФ в последнее время экстренно поддерживает онлайн-ретейлеров, пострадавших от атак дронов, — это свидетельствует о колоссальном внутреннем экономическом давлении.

Лондон, активно вооружая Киев и даже предоставляя кредиты под залог замороженных российских активов, пытается играть роль «лидера европейской безопасности» и привязать США к европейским делам после Brexit. Но парадокс в том, что сама Британия сейчас находится под угрозой пошлин со стороны США, и британский бизнес уже готовит ответные «торговые санкции» против Вашингтона.

А тем временем США действительно извлекают выгоду — продают оружие, дорогой газ, привлекают капитал. Но гигантский госдолг и инфляция — это «мина замедленного действия», делающая такую модель неустойчивой в долгосрочной перспективе.

Форма конфликта меняется. Удары дронами по российским складам онлайн-торговли показывают, что цели смещаются в сторону цепочек поставок и гражданской инфраструктуры. В будущем гибридная война будет всё сильнее бить по финансовым системам и энерготранспорту.

Российские эксперты прямо заявляют: диалог есть, но попытки США «разменять» нормализацию отношений на уступки по Украине для России неприемлемы. Отношения могут «улучшиться тактически, но не стратегически», и Москва категорически не пойдёт на сговор с Вашингтоном против Китая.

Старый британский приём «балансирования на расстоянии» подрывает её международную репутацию. Прецедент с использованием чужих активов в качестве залога опасен: если российские активы когда-нибудь разморозят, Украина и сама Британия окажутся в огромной долговой яме.

Единственный Российско-американский договор по контролю над ядерными вооружениями истёк и не продлён. Хотя Москва заявляет о применении ядерного оружия только против НАТО, в случае поражения в обычной войне этот фактор остаётся самым опасным переменным.

Таким образом, противостояние России и США — это война на взаимное истощение. Штаты пытаются извлечь выгоду, Россия выстраивает собственную «активную оборону». Расчёты Лондона становятся всё более рискованными для него самого.

Конечный исход зависит от того, кто выдержит этот марафон экономической и психологической воли.

Существует заблуждение, связанное с тем, что если Россия прекратит свои действия на Украине, то все прекратится. И мир вздохнет. Это инфантильные ожидания массового обывателя. Ничего не прекратится в силу того, что происходящее — это первичный и давний проект выживания Запада и США. Этот тезис исторически убедительно и однозначно доказан. Тем более, уже есть множество документов и фактов об истоках того, что произошло в мире. Россия здесь защитно-вторична.

Пассивно-инфантильное наблюдение стран, не входящих в категорию недружественных к нам стран, тоже чревато для этих стран. Эти страны должны не только демпингово пользоваться ресурсами России, воспользовавшись сложным положением нашей страны, но и профилактически участвовать в защите от террора глобального Запада и США, так как этот террор рано или поздно коснется и их самих.



