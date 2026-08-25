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10 тысяч нелегальных мигрантов остаются в Сеуте, и число звонков в экстренную службу выросло в 10 раз

 
Около 10 тыс. нелегальных мигрантов продолжают жить на улицах испанского автономного города Сеута. Как сообщает газета 20 Minutos, количество звонков в экстренную службу увеличилось в 10 раз из-за участившихся краж, грабежей и постоянных стычек между самими мигрантами.

"Ресурсов, выделенных министерством внутренних дел, явно недостаточно, и ситуация в Сеуте становится всё более неустойчивой", - цитирует издание слова представителей профсоюза Национальной полиции Испании. Как отмечает издание, местные жители напуганы и стараются не выходить из домов в тёмное время суток, большинство развлекательных заведений остановили работу. Депортации в Марокко проходят крайне медленно - всего от 10 до 20 человек в день, поэтому "ситуация может затянуться на очень долгое время без должной политической воли руководства страны".



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