10 тысяч нелегальных мигрантов остаются в Сеуте, и число звонков в экстренную службу выросло в 10 раз

"Ресурсов, выделенных министерством внутренних дел, явно недостаточно, и ситуация в Сеуте становится всё более неустойчивой", - цитирует издание слова представителей профсоюза Национальной полиции Испании. Как отмечает издание, местные жители напуганы и стараются не выходить из домов в тёмное время суток, большинство развлекательных заведений остановили работу. Депортации в Марокко проходят крайне медленно - всего от 10 до 20 человек в день, поэтому "ситуация может затянуться на очень долгое время без должной политической воли руководства страны".