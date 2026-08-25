Впервые за историю опросов большинство южнокорейцев отрицательно относятся к США

По данным американского Исследовательского центра Пью, впервые за историю соответствующего опроса - с 2002 года - большинство южнокорейцев (55%) отрицательно относятся к Соединённым Штатам Америки. До этого в 2003 году был момент, когда 50% относились отрицательно, но с тех пор большинство южнокорейцев стабильно положительно относились к США. В 2022 году таких было 89%.

Всё же 84% южнокорейцев по-прежнему считают, что США - самый важный союзник Южной Кореи. Однако лишь 57% сейчас считают США надёжным партнёром (в 2022 году - 83%). 78% южнокорейцев полагают, что США не принимают в расчёт интересы других стран, эта доля выросла с 61% в 2023 году.

Подавляющее большинство корейцев (85%) не одобряют политику президента США Трампа касательно налоговых пошлин, три четверти не одобряют его решения относительно Ирана.

На американских базах в Южной Корее располагаются 23400 американских военнослужащих.



