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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые на Кубани, в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, ДНР

Два человека погибли и двое ранены при падении украинского БПЛА на ж/д станцию "Афипская" в Краснодарском крае. В Афипском повреждено не менее десяти частных домов, пожар на НПЗ.
В Белгородской области скончалась женщина, тяжело раненая в Грайворонском округе 13 августа. Ранен мужчина в Малиновке. В Грайворонском округе погибла женщина, ранена женщина в Шебекинском округе. В Белгородском округе при ударе дрона по автомобилю ранены мужчина и женщина. Ранен мужчина в Ракитянском округе.
В Демьянках Стародубского района Брянской области дрон ВСУ попал в частный дом, погиб хозяин дома, ранена женщина. В Сопычах Погарского района ранен мужчина. 
В селе Новопетриковка Великоновосёлковского муниципального округа ДНР ранены подросток 2011 г.р. и мужчина 1988 г.р. В Центрально-городском районе Горловки ранена девушка 2006 г.р. На дороге Донецк — Горловка при атаке дрона на легковой автомобиль ранены женщина 1991 г.р. и мужчина 2000 г.р. На дороге Ждановка — Еленовка ранен водитель грузовика 1966 г.р. Ранена женщина в Калининскм районе Горловки.
В Мелитополе Запорожской области ВСУ ударили по магазину бытовой техники, ранены мужчина и подросток 2009 г.р.
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждён и остановил работу Новошахтинский НПЗ.
В Курске обломки беспилотника упали на Курский государственный университет.
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