ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые на Кубани, в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, ДНР

В селе Новопетриковка Великоновосёлковского муниципального округа ДНР ранены подросток 2011 г.р. и мужчина 1988 г.р. В

Центрально-городском районе Горловки

ранена девушка 2006 г.р. На дороге Донецк

— Горловка при атаке дрона на легковой автомобиль ранены женщина 1991 г.р. и мужчина 2000 г.р. На дороге Ждановка