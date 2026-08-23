Последний патрон

Bсё-таки, самый важный из законов Мёрфи - тот, что предлагает никогда не спорить с дураком, потому что люди могут не заметить разницы между вами. Дайте дураку говорить долго, свободно и беспрепятственно - и он сам о себе всё расскажет. Он обязательно успеет, прежде чем самоубьётся о смешное. Потому что смешное убивает и это сегодня отрицать бессмысленно, а констатировать можно чуть не ежедневно.

Украинская пропаганда, ни дать ни взять ракета-перехватчица, только что запретила и заклеймила страшное оружие массового поражения русской пропаганды, повальную эпидемию беззлобного хохота, настраивающего менталитеты на прорусский лад - мультфильм "Маша и Медведь".

Французская пропаганда (она же- мейнстримная журналистика) азартно подхватила это праведное начинание и взялась таранить им телеканалы, забив студии «по самый не балуй» специалистами по распознанию "русского следа" во всём - от кофе с молоком, до линии ландшафта на горизонте. Мультфильм разобрали на составляющие, прояснив его подпольную суть и скрытое послание западному миру – «мальчишкам и девчонкам, а также - их родителям».

Сам по себе, анализ тайных смыслов и едких деталей не может не вызвать заслуженного восхищения, потому что под раздачу попали не только плохо воспитанная Маша из неполноценной семьи, в фуражке НКВД времён Сталина и СМЕРШа и не только мягкотелый и бесхарактерный Медведь с тёмным, не то атлетическим, не то артистическим прошлым, но и вислоухий Заяц, ворующий овощи с колхозных огородов, и Волки из дряхлой "Скорой помощи" и ещё много других, не менее колоритных персонажей, с не менее смачными интерпретациями.

Каждая интерпретация - сама по себе шедевр мысли, знания и чувств. На каждую хочется написать отдельную монографию, пролетая над гнездом кукушки. Но не будем увлекаться - оставим достаточно лакомых кусков на целые поколения последующих исследователей нынешней вселенской дури, пусть поразвлекутся, а заодно и прокормятся.

Гораздо отраднее наблюдать, как конфузливо подают и комментируют эту новость ведущие телеканалы, все поголовно, с плохо скрытыми эмоциями журналистов, на глазах покрывающихся пятнами откровенного стыда ("почему этот позор выпал именно на мою смену"). И ещё веселее оказалось констатировать замешательство срочно созванных "специалистов", призванных выжать из собственных мозгов, как под дулом пистолета, более-менее сносные обоснования подобной "санкции" в отношении «русского агрессора».

Здесь впору призвать к цитатам прочую русскую киноклассику, потому что зрителям "иногда кажется, что, когда вы говорите, вы бредите".

Заслушайте, например, светоч мейнстрима и политкорректности, смело и открыто проукраинский французский телеканал LCI, где днюет и ночует хорошо известный своей непредвзятостью Бернард-Анри Леви, а сугубо "независимый" генерал в отставке Якоффлефф и бывший сотрудник КГБ Жирнофф так рьяно продвигают любую пропаганду во спасение Украины, что даже ленивые телезрители давно и раздражённо пишут об этом во всё более язвительных комментариях.

В студии "доктор географии и специалист по международным отношениям", Эммануэль Верон, расшифровывает русскую пропаганду, но как-то без огонька, несколько вяло, неуверенно и обречённо (далее, привожу дословно, не взыщите):

«Маша там - это маленькая девочка, а Мишка - это русский медведь и сразу же появляется сигнал, с точки зрения иконографии, символический, который напоминает нам… как-то, где-то, о русской истории, об исторической форме России… Здесь интересна наивная форма мультфильма, образовательный аспект, моральный аспект... Это месседж, который может проскользнуть в каждом эпизоде... То есть, констатируем использование картинки в своей наивности перед очень молодой аудиторией, которой навязывается некоторое количество политических посланий и военных символов…которые напоминают о большой патриотической войне… которая напоминает о потерянном советском величии и так далее, и тому подобное… И это не удивительно, учитывая название - "Маша и Мишка"(!!!)… Удивительно то, что все смотрят и это приобретает такой размах, что даже британский парламент обеспокоен...»(с)

Если вы подумали, что это я нарочно ёрничаю и вырываю из контекста, скорее бегите на сайт телеканала LCI, передача "24 h Pujadas, l'info en questions", вчерашний выпуск, 18:17, он ещё там лежит, как талон на варенье, рекордное количество просмотров и такое же (растущее) - комментариев.

Комментарии - отдельный вид искусства и отдельная гордость за неподдающееся идиотизму французское человечество. Комментарии обильны и прекрасны. По прочтении комментариев, хочется утереть непрошенную слезу и протянуть руку убогим, придумавшим эту новую санкцию, как последний патрон, пущенный в собственную голову. Протянуть руку, как Маша Медведю, провалившемуся во второй серии первого сезона в им же приготовленную ловушку - "Во, заколотился! Давай лапу!" ("До весны не будить")

Народ в комментариях отрывается по полной, не щадя живота своего. От грубостей, типа, "совсем обалдели" и "ниже вашей журналистики рухнуть невозможно", - до саркастических восклицаний "Точно! Он на Путина похож!"; "Боже мой, мой плюшевый мишка был русским, какой кошмар?!!", "А как же Винни-Пух, Балу, Паддингтон и британский парламент?!." Телеканалу диагностируют высшую степень деменции и рекомендуют исключить из словарных запасов русские горки, русскую рулетку и русский балет, во избежание проникновения "коммунистического спрута" во все области жизнедеятельности западной демократии.

И ещё много всего прекрасного пишут и желают на любом из опубликовавших новость о запрете на "Машу и Медведя" сайте любого из существующих изданий, на ваш взыскательный вкус. Пройдите и обрящете. Насладитесь, не пожалеете. Вера в остатки разумного человечества окрепнет и поможет переждать.

А мультфильм, меж тем, взмыл что называется, под самый небосклон и через ноосферу - к звёздам. Оказалось, мало того, что его смотрело какое-то непомерное количество французов, о котором мало кто думал и догадывался, так теперь ещё и нарочно будут смотреть все новообращённые.

И если б только это. Только это можно было бы замолчать и пережить. Но с этим последним патроном подставились не одни украинские «стратеги» и информаторы народных масс. Подставился весь французский мейнстрим, и вся "русская угроза", как последний патрон мейнстрима всеевропейского.

Kак назло, сразу вслед за этой радикальной «санкцией», нацеленной на принуждение России к новому Версальскому миру, грянула новость о заявлении Зеленского, который, де, "не хочет выборов, чтоб не расколоть страну". Во, заколотился.

И эту новость, сразу после "Маши с Медведем" тоже очень обильно прямо сейчас комментируют.

Патрон опять рванул не вовремя и попал не туда, а настоящая русская угроза оказалась совсем не там, где её ожидали с ракетами, перехватчиками и британским парламентом.

Некий обобщённый дурак презрел законы Мёрфи и договорился до мышей, свободно и беспрепятственно. И теперь уже все это заметили.

Всё зло - в кино и особенно, в сегменте русской кинопродукции, где можно найти цитату к абсолютно любой ситуации и поразить цель, без шума, дыма и сопутствующих потерь.

Французское кино тоже когда-то предупреждало, точно и метко, про дураков, воров и негодяев - как отличать одного от другого: одни отдыхают, другие - никогда.

В данном случае, можно совместить, раз так удачно (строго по закону Мёрфи…) получилось:

«У вас ус отклеился». «У вас хвост горит…»

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