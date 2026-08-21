"Либо ты за, либо ты против". Об отсутствии оттенков

Полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх сообщил, что принятие законопроектов в Госдуме - "процесс убеждения, переговорный процесс" - сейчас идёт гораздо проще. Потому что оттенков нету
. "Либо ты за, либо против". А учитывая, что президент РФ уже по самому положению своему - главный патриот, всё, что исходит от него, должно встречать поддержку. Либо ты против.
И получается так, что единственный сейчас, кто имеет право на оттенки, - это сам Кремль. Только Кремль имеет право позитивно-ожидающе относиться к тому, кто ведёт себя как враг. Только Кремль может быть благородно изумлён, когда враг ведёт себя как враг. Эмиссары США - государства, которое откровенно
и активно
поддерживает врага России - украину, - это "всегда желанные гости
в Москве, всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина". И когда премьер-министр Польши, совершенно нескрываемо враждебного России государства, Дональд Туск заявляет, что "стыдиться должны те, кто построил" "Северный поток", а не те, кто "вывел его из строя" - в Кремле это "не может вызывать ничего, кроме изумления и непонимания
".
Потому что там - не "либо за, либо против". Там - не "уходя - уходи". Там - оттенки, нюансы, улавливание сигналов. Реальная политика. Тонкая дипломатия. Следует понимать разницу. Это не то, что советник министра транспорта сказанул про Азербайджан
- и ушёл с поста
. Это не то, что главный экономист ВЭБа позволил себе осторожную критику экономического положения страны - и ушёл с поста. Оттенки остались на том уровне, где происходят встречи в Анкоридже. Там они не просто позволительны, а и нужны, и составляют предмет гордости руководящим дипломатическим мастерством. Чтобы показать гибкость. Чтобы показать открытость. Если партнёр по диалогу вчера поставлял ракеты украине или заявлял
о всегдашней активной поддержке её территориальной целостности, а сегодня жмёт вам руку и высказывает какие-то предложения о сотрудничестве, нужно быть очень гибким и нюансированным, чтобы показать, что так и должно быть.
К сожалению, неразличение оттенков везде, помимо Кремля, оборачивается мороком, разорванными логическими связями. В этом мороке можно сесть на 12 лет
за поджог релейного шкафа и получить "до 10 лет"
за хищение 700 млн рублей и поставку в армию 170 тонн испорченной тушёнки. Можно украсть 65 миллионов и получить полтора миллиона
рублей штрафа, но перевести пятьсот рублей в ФБК (включён Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещён в России) и получить полмиллиона рублей
штрафа. Можно быть вложившим все свои деньги в Плёс иноагентом Шевцовым и проживающим в Израиле, оставившим в России финансовую дыру в 130 млрд рублей
неиноагентом Чубайсом. И почему всё это так, а не иначе, знают лишь наверху. Там всё хорошо знают, во всём хорошо разбираются, единственное - не угадывают, когда в очередной раз обманут зарубежные гости, партнёры и желанные собеседники. Но для этого случая есть искреннее изумление и благородное негодование. Конечно, если вы - нервный подросток, удручённый пенсионер или просто неприкаянная личность, которую обманули украинские мошенники, заставив поверить, что переводя тысячу рублей на счёт в интернете вы спасаете семью/родину/планету, - вам изумление, негодование и непонимание не помогут. Вы должны были сами всё хорошо понимать и точно просчитывать последствия.
Госдума работает с тем, что есть. С данностью. Какие могут быть претензии? Первая заместительница председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказывает
, что основа для переговоров с украиной - "отказ от стремления в НАТО". То есть то, что никакими силами нельзя надёжно утвердить. Идеальная почва для обмана. Даже если написать некую бумагу, где чёрным по белому будет сказано, что украина никогда не вступит в НАТО, и эту бумагу подпишут абсолютно все умеющие писать, и если даже действительно "в НАТО не вступит" - то и тогда ничего не стоит создать для украины некий "особый статус без вступления в НАТО". И, похоже, этот статус у неё уже есть. Поэтому нет надобности в бумаге. Но мы всё равно должны считать, что это фундаментальный критерий. Потому что либо да, либо нет. Минх почему-то говорит
, что это "возврат к чёрно-белой фотографии". Но на чёрно-белой фотографии оттенков масса, иначе она бы не была фотографией, а была лишь силуэтом. То, что лежит в основе принятия решений у нас, называется по-другому.