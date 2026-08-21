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В Windows 11 появилось тайное системное приложение, которое сканирует все фотографии

 

В конце июля в Windows 11 появилось новое системное приложение OneDrive Photos. Оно в автоматическом режиме находит и сканирует фотографии и подготавливает их к экспорту в облачное хранилище, при этом его нельзя найти через поиск в меню "Пуск" и невозможно удалить. Это вызвало протесты пользователей, и в "Майкрософте" сказали, что новый сервис «получил более широкое распространение, чем нам хотелось бы». В компании намекнули, что программа работает в режиме тестирования. 

 

ИИ-агент Claude теперь может не просто управлять ящиком в Gmail, но и составлять и отправлять электронные письма без предварительного согласия пользователя, достаточно один раз ему это разрешить. 

OpenAI представила новый плагин для ChatGPT, который обеспечивает интеграцию с сервисом «Apple Сообщения», который читает сообщения пользователя, может отвечать на сообщения и удалять их, но рекомендует всё-таки читать написанное ИИ перед отправкой.


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