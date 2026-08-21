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9 погибших, десятки раненых в Крыму, Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской областях, Пермском крае, ДНР, ЛНР

В результате удара ВСУ в Симферопольском районе Крыма погибли два человека, ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Один человек ранен в Сакском районе.
В Белгородской области ранены двое мужчин - в Шебекине при атаке ВСУ на автобус и под Белгородом при атаке ВСУ на автомобиль. Погиб мирный житель в Никольском. Мужчина и женщина ранены при ударе ВСУ по коммерческому объекту в Волоконовке.
В Брянской области ранены двое мужчин - в селе Понуровка и в селе Воронок при атаке дрона на частный дом.
В Пермском крае ранен мужчина, повреждено промышленное предприятие.
В Курской области украинцами атаковано СНТ, ранены пожилая супружеская пара и ещё один мужчина.
Женщина погибла, ребёнок 2012 г.р. и мужчина ранены при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Ранен мирный житель в Райском. Более трёх недель нет света в семи населённых пунктах Чаплинского округа.
В Запорожской области в Приазовском муниципальном округе один человек погиб и трое ранены. В Бердянском округе в селе Азовское при атаке на авто ранен мужчина 1962 г.р., в Камышеватке ранен мужчина 1964 г.р. На выезде из пгт Михайловка ранен мужчина 1988 г.р. Фельдшер скорой помощи Анжела Вайло погибла в своём доме во время атаки БПЛА ВСУ в Васильевке, она посвятила медицине 37 лет и награждена медалью за заслуги перед Запорожской областью. В результате удара дроном во дворе многоквартирного дома в Энергодаре ранены два человека, в том числе сотрудник администрации. Около 80 тонн продуктов сгорели в результате удара Вооруженных сил Украины по складу гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской.
В ДНР два мирных жителя ранены на трассе Новоазовск - Мариуполь и на железнодорожной станции Криничная в Макеевке. В Амвросиевском округе при атаке на микроавтобус погибли два человека и четверо ранены.
В Северодонецке, ЛНР, украинцы атаковали частный дом, ранены 47-летние женщина и мужчина, а также десятилетний ребёнок. В Сватовском муниципальном округе в результате удара БПЛА по жилому дому погибла 70-летняя женщина, при ударах по легковым автомобилям ранены 59-летняя женщина и 75-летний мужчина. В Славяносербском муниципальном округе беспилотник атаковал локомотив, ранен помощник машиниста.
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