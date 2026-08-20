35% англоязычного интернет-контента, созданного после выхода Чата ГПТ, создано искусственным интеллектом

Американский Исследовательский центр Пью изучил
, какое количество контента в интернете создано искусственным интеллектом. Первоначально была исследована доля сгенерированного ИИ (англоязычного) контента от общего количества интернет-страниц - она оказалась довольно скромной, 9,6%. Но когда были изучены только страницы, созданные после выхода для широкой публики Чата ГПТ (ноябрь 2022 года), - число ИИ-контента стремительно выросло и составило 35%. В то же время исследователи признают, что могут лишь приблизительно оценить, создан контент человеком или искусственным интеллектом.