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35% англоязычного интернет-контента, созданного после выхода Чата ГПТ, создано искусственным интеллектом

Американский Исследовательский центр Пью изучил, какое количество контента в интернете создано искусственным интеллектом. Первоначально была исследована доля сгенерированного ИИ (англоязычного) контента от общего количества интернет-страниц - она оказалась довольно скромной, 9,6%. Но когда были изучены только страницы, созданные после выхода для широкой публики Чата ГПТ (ноябрь 2022 года), - число ИИ-контента стремительно выросло и составило 35%. В то же время исследователи признают, что могут лишь приблизительно оценить, создан контент человеком или искусственным интеллектом.
В то же время эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви заявил ТАСС, что количество сгенерированного искусственным интеллектом контента растёт со взрывной скоростью и это обостряет проблему дезинформации.
 
В США хакеры используют ИИ-скрипты, чтобы получить доступ к контроллерам на предприятиях водоснабжения, на производстве, в энергетике и других критически важных объектах.
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