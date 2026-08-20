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ВЦИОМ: 41% россиян испытывают гордость при виде российского флага

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 41% россиян испытывают гордость при виде российского флага. 84% согласны, что триколор напоминает каждому об общей истории. 71% положительно относятся к тому, что некоторые граждане вывешивают
флаг возле дома, в окне или на балконе, ещё около 25% граждан относятся к этому нейтрально. 
Ранее стало известно, что, согласно исследованию аналитического центра Demos, доля британцев, гордящихся британским гражданством, упало с 74% в 2011 году до 47% в 2026 году, а среди молодёжи - с 65% до 39%.

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