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В Югре стало в разы больше выдворений мигрантов и в разы меньше принятий в российское гражданство

 

За семь месяцев 2026 года правоохранители выдворили из ХМАО-Югры за пределы России 1 779 иностранных граждан, что более чем в пять с половиной раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число иностранных граждан, оформивших разрешение на временное проживание в регионе, сократилось почти в шесть раз. Количество иностранцев, получивших вид на жительство, уменьшилось в 3,7 раза.

Гражданство РФ в Югре за этот период получили 1 362 мигранта против 5 015 за семь месяцев 2025 года, что почти в четыре раза меньше. Правоохранители также приняли 60 решений о прекращении российского гражданства. В приёме или признании гражданами РФ было отказано 795 иностранным гражданам, что почти в восемь раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.

 

Около 14 млн иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы РФ с 2024 года, из них почти 70 тыс. человек не получили разрешение на въезд в страну, сообщили в МВД РФ.

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