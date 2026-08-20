Необходимо признать, что в войне на Украине имеет место не просто территориальный спор, а симптом глубокого кризиса мирового порядка. Это столкновение не столько армий, сколько мировоззрений, где реальность всё чаще подменяется идеологическими конструктами. Ключевой вопрос сегодня — не "кто победит?", а "какой мир родится в этом хаосе?".

Кроме того, имеет место западная идеологическая "слепота": вместо холодного реализма на Западе восторжествовала вера в универсальность своих ценностей. Эта слепота идёт к катастрофам. Западные политики живут в "параллельной вселенной", где НАТО непобедимо, а российская экономика рушится — эти фантазии мешают адекватно оценивать ситуацию. Но коллективный Запад и США продолжают верить в удавку по отношению к России, которую упорно выстраивают и ради этого продолжают хитрый стервятнический диалог с Россией.

Увы! Постмодернизм как "интеллектуальное оружие" - философия постмодерна, размывающая объективную истину, стала инструментом манипуляции. Её влияние на западную политику, по мнению некоторых аналитиков, порождает отрыв от реальности. Международные отношения подменяются "текстами и нарративами", где война становится игрой симулякров, а "гиперреальность» противоборствующих сторон пытается скрыть неудачи на поле боя.

Важно понять то, что ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы.

Китай предлагает иерархичный, но "конструктивный" порядок, и его нарратив, на мой взгляд, может получить большую поддержку. К такому выводу я пришёл после участия к бизнес-форуму "Россия-Китай: Ростки-2026", прошедшем в Казани. Пришёл к выводу, что война ускоряет переход к многополярному миру, где США теряют исключительную роль. Пришёл к выводу, что страх перед катастрофой может быть использован для установления "ложного мира" — единого мирового государства, где свобода приносится в жертву безопасности.

С другой стороны, есть "худший" сценарий ядерный апокалипсис, так и "надежду на глобальное пробуждение". Сама возможность ядерной катастрофы делает её почти неизбежной в нашей логике, и даже сама "игра" с таким оружием есть моральное зло.

По статистике исследований имеет место ностальгия по "былому комфорту" — это иллюзия, удерживающая мир в состоянии опасного сна. А также иллюзия возврата к прежнему миропорядку, которого уже не будет.

Либеральный глобализм, который мир считал "естественным состоянием", был лишь историческим моментом. Постмодернистская игра в "гиперреальность" привела к тому, что многие в мире принимают желаемое за действительное. Реальность жестока: ресурсы иссякают, старые центры силы теряют влияние, а новые требуют места под солнцем. И США поэтому агонизируют, рисуя агонию другим странам.

Война на Украине — это "могильщик" старого мира. Главный вопрос сейчас не в том, "кто виноват", а в том, сумеем ли мы извлечь уроки из постмодернистской шизофрении и вернуться к трезвому, реалистичному взгляду на мир, чтобы построить хоть какой-то устойчивый новый порядок, избежав "конца истории" в буквальном смысле этого слова. При этом мировой обыватель и властная мировая элита должны осознать иллюзии, в которых пребывают.

Вышеприведённый анализ осуществлён с помощью положений постмодернистской психологии, разработанной в научных монографиях: Р.Р. Гарифуллин "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015. - 196 с., Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025).



