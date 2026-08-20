Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной думе Гарри Минх заявил, что профильные российские министерства выступают против денонсации соглашений и договоров РФ с НАТО, Евросоюзом, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом, потому что эти документы "не исчерпали свой потенциал" для построения диалога с Западом. "Это всё-таки инструмент для общения с другими государствами. Если вы обратите внимание, и у главы государства, и у [главы МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова всегда подход один: мы готовы к общению, мы от него не отказываемся", - сказал Минх. "Вспомним историю минских соглашений. Просто главы иностранных государств, которые подписывались под этими соглашениями, не стесняются сегодня публично сказать: "А мы и не планировали их выполнять. Наша задача была накачать оружием украинскую сторону, чтобы она воевала с Россией". Не стесняются. А мы исходим из другой логики, что если есть договоры, то они должны соблюдаться", - порассуждал представитель президента Российской Федерации.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство "внимательно отслеживает позицию Вашингтона по вопросу украинского урегулирования", хотя "конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками мы пока не получали". "В СМИ периодически появляются сообщения о планирующемся визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - мы, разумеется, готовы организовать эту встречу в сжатые сроки, однако официальных запросов нам не направлялось", - сказала Захарова, выразив готовность выслушать "конструктивные инициативы Вашингтона", но не "максималистские требования Киева и его европейских спонсоров".

