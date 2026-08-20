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Волгоградский фермер пытался сбить дрон ВСУ, Симоньян оплатит за него штраф, но ружьё у него отобрали

Шестидесятишестилетний фермер Николай Мухин из Волгоградской области, житель села Волково, выстрелил в украинский беспилотник, пролетавший над его домом, из охотничьего ружья, на которое у Мухина была лицензия. После этого у фермера отобрали законно принадлежавшее ему ружьё и присудили штраф в сорок тысяч рублей за стрельбу в населённом пункте. В то же время когда в марте 2025 года житель Подмосковья Александр Юдаев также сбил беспилотник из охотничьего ружья во время массированной атаки, Юдаева наградили в Государственной думе.
Штраф за Мухина пообещала выплатить главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сказавшая, что (на пятом году войны) "нет у нас правил, что делать в таких ситуациях". Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на то, что в соответствии со ст. 24 ФЗ «Об оружии» граждане вправе применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Существует также постановление Пленума Верховного Суда РФ, которое говорит, что «под посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой обороны, следует понимать, в частности, общественно опасное посягательство, сопряжённое с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Хинштейн пригласил Мухина поступить на службу в подразделение «БАРС-Курск», сказав, что "такие люди нам очень нужны".
Но ружьё Мухину так и не вернули
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