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С московских неплательщиков по алиментам за полгода взыскано два с половиной миллиарда рублей

В Москве судебные приставы за первое полугодие 2026 года взыскали с должников 56 млрд рублейВ 2025 году в первом полугодии столичные приставы взыскали 47,9 млрд рублей, за первое полугодие 2024 года - 40,9 млрд рублей.

С московских алиментщиков в первом полугодии 2026 года взыскано 2,5 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 360 млн рублей. Почти 6,5 тыс. москвичей находятся в реестре злостных неплательщиков алиментов. Отмечается, что запущенный с 25 мая прошлого года открытый реестр должников по алиментам стал эффективным инструментом воздействия: "Для граждан это дополнительный стимул к скорейшему исполнению родительского долга, поскольку публичный статус злостного неплательщика влечет за собой серьёзные ограничения и репутационные последствия".

 

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