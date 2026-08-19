Российским регионам облегчат возможность списать две трети долгов по бюджетным кредитам

Минфин будет активнее списывать долги российским регионам. По словам главы ведомства Антона Силуанова, Минфин планирует расширить возможности для субъектов списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Высвободившиеся средства регионам предлагают направлять на задачи, связанные с СВО. Помимо этого, в Минфине настроены поддержать приграничные регионы, которые несут дополнительные расходы из-за сложившейся ситуации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого девяти регионам России списали две трети задолженности по бюджетным кредитам почти на 8,4 миллиарда рублей. Речь идет об Алтае, Башкирии, Чечне, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях.