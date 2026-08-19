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На фоне наплыва мигрантов в Сеуте коллапс системы здравоохранения

Система здравоохранения испанского автономного города Сеута коллапсирует на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов, заявила глава ассоциации медсестер Сеуты Роса Фуэнтес. Она также сказала, что правительство скрывает истинное положение вещей.

"Медицинский персонал в Сеуте находится в критическом состоянии. Мы уже 17 дней испытываем изнурительное напряжение, что привело наших специалистов к состоянию абсолютного истощения и крайней физической усталости. Возмутительно видеть, как Минздрав и Национальный институт управления здравоохранением скрывают данные, предоставляемые общественности, просто говоря о "перегруженной" системе".

Медики утверждают, что в городе было выявлено не менее 200 случаев острого гастроэнтерита, 20 случаев чесотки, 21 случай импетиго и 4 случая туберкулеза, а также зафиксирован отдельный очаг из 30 заболевших чесоткой военнослужащих. За пару недель в городе было 15 случаев сексуального насилия, погибли более ста человек. По разным оценкам, в Сеуте -городе с населением 84 тысячи человек - остаются от 8 до 11 тысяч нелегальных мигрантов. 


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