На фоне наплыва мигрантов в Сеуте коллапс системы здравоохранения

"Медицинский персонал в Сеуте находится в критическом состоянии. Мы уже 17 дней испытываем изнурительное напряжение, что привело наших специалистов к состоянию абсолютного истощения и крайней физической усталости. Возмутительно видеть, как Минздрав и Национальный институт управления здравоохранением скрывают данные, предоставляемые общественности, просто говоря о "перегруженной" системе".

Медики утверждают, что в городе было выявлено не менее 200 случаев острого гастроэнтерита, 20 случаев чесотки, 21 случай импетиго и 4 случая туберкулеза, а также зафиксирован отдельный очаг из 30 заболевших чесоткой военнослужащих. За пару недель в городе было 15 случаев сексуального насилия, погибли более ста человек. По разным оценкам, в Сеуте -городе с населением 84 тысячи человек - остаются от 8 до 11 тысяч нелегальных мигрантов.