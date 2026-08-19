Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в Концепцию внешней политики республики на 2020-2030 годы, согласно которым из документа исключено пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу Казахстана с инициативами по политическим вопросам. "Пункт 1 главы 7 исключить", - говорится в соответствующем указе. Этот пункт в концепции ранее содержал нормы конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" и наделял Назарбаева в силу его "исторической миссии" пожизненным правом обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам госстроительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны.





По данным телеграм-канала "Многонационал. Экономика", ущерб Российскому государству от Ельцин-центра может достигать 2 млрд. рублей.

" Арендаторы помещений Ельцин-центра, согласно опубликованным данным, платят значительно ниже рыночных ставок. Потери от заниженной аренды могут составлять 18,7 млн рублей в месяц, 225,5 млн рублей в год и до 2 млрд рублей за весь период. По имеющейся информации, 7 из 9 льготных арендаторов связаны с управляющей компанией «Агора», владельцем которого числится Фонд содействия гуманитарному развитию общества имени Б.Н. Ельцина. Им, в свою очередь, на равных паях владеют Анатолий Чубайс, Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы, а также глава ельцинского аппарата Александр Волошин. При этом центр получает государственное финансирование: 327 млн рублей в 2024 году, 347 млн — в 2023-м и 367 млн — в 2022-м".



