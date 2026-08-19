Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в Концепцию внешней политики республики на 2020-2030 годы, согласно которым из документа исключено пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу Казахстана с инициативами по политическим вопросам. "Пункт 1 главы 7 исключить", - говорится в соответствующем указе. Этот пункт в концепции ранее содержал нормы конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" и наделял Назарбаева в силу его "исторической миссии" пожизненным правом обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам госстроительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны.
По данным телеграм-канала "Многонационал. Экономика", ущерб Российскому государству от Ельцин-центра может достигать 2 млрд. рублей.