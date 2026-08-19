У россиян стало больше наличных денег

Темп прироста объёма наличных денег в обращении за год составил 7,5%, доля наличных денег в обращении вне банковской системы выросла до 14,7%, следует из информационного материала Банка России "О наличном денежном обороте за II квартал 2026 года".

Общая сумма наличных в обращении на 1 июля 2026 года составила 21,28 трлн рублей после 17,97 трлн рублей на 1 июля 2025 года.

Ранее в статистике ЦБ отмечал, что прирост объёма наличных в обращении у населения и бизнеса в июле ускорился почти в полтора раза, или на 643 млрд рублей после 450 млрд рублей в июне.



