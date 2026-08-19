ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, ДНР, Калужской, Запорожской областях, Башкирии

Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепла" в Рубежном в Луганской Народной Республике, трое работников погибли
, двое получили ранения. Ещё один удар нанесён по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены
трое работников. В Луганске ВСУ ударили
по кондитерской фабрике и станции техобслуживания, ранены
два человека. Две женщины ранены
после атак дронов ВСУ по жилым домам в Лисичанске. В Старобельском округе в результате атаки на грузовой автомобиль ранения получил водитель.
В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА на частный дом погибла
женщина 1964 г.р., ранена женщина 1978 г.р. При ночной атаке дронов на торговые павильоны в Калининском районе ранены три жителя. В Горловке повреждён
многоквартирный дом.