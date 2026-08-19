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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, ДНР, Калужской, Запорожской областях, Башкирии

Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепла" в Рубежном в Луганской Народной Республике, трое работников погибли, двое получили ранения. Ещё один удар нанесён по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников. В Луганске ВСУ ударили по кондитерской фабрике и станции техобслуживания, ранены два человека. Две женщины ранены после атак дронов ВСУ по жилым домам в Лисичанске. В Старобельском округе в результате атаки на грузовой автомобиль ранения получил водитель.
В Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА на частный дом погибла женщина 1964 г.р., ранена женщина 1978 г.р. При ночной атаке дронов на торговые павильоны в Калининском районе ранены три жителя. В Горловке повреждён многоквартирный дом. 
В селе Терпенье Мелитопольского городского округа в результате массированной атаки БПЛА противника повреждения получили 16 домовладений, ранен мужчина 1988 г.р. 
В Боровском районе Калужской области повреждён частный дом, ранена женщина.
В Уфе украинские беспилотники атаковали промзону (начался пожар), также БПЛА попал в жилую многоэтажку, ранен человек.
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