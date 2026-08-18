Израиль не только будет казнить палестинских террористов, но и превратит это в зрелище

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир показал сооружаемую в одной из тюрем страны виселицу с кабинками для наблюдения за казнями приговоренных палестинских террористов. Канцелярия Бен-Гвира заявила, что в уже построенном в центральной части Израиля крыле тюрьмы для заключенных, приговорённых к высшей мере, возводится место для казни террористов путем повешения и там будут оборудованы смотровые кабинки для родственников жертв террора, чтобы они могли наблюдать за казнями.

Бен-Гвир в связи с этим заявил, что "обещал ухудшить условия содержания террористов в тюрьмах и сдержал своё обещание". "Я обещал провести закон о смертной казни для террористов, и мы это сделали. И теперь [создание] камер смертников и стендов для повешения начинают воплощать в жизнь... Мы творим историю, а террористы заслуживают только одного - смерти через повешение".

Днём ранее Бен-Гвир призвал убивать по 30–40 человек в Газе каждую ночь, заявив, что "там есть люди, которые не заслуживают жизни… Они даже не люди".

В конце марта Кнессет (парламент Израиля) одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов. В решающем третьем чтении документ получил поддержку 62 депутатов из 120, за него проголосовал в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху.