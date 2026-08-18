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В Архангельском соборе Кремля нашли останки Дмитрия Донского и быстро подтвердили их подлинность

 

В Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Находка сделана во время реставрационных работ, а проведенные археологические и антропологические исследования подтвердили принадлежность князю. В июле специалисты работали с захоронениями великих князей и проводили реставрационные и противоаварийные работы. Тогда обнаружили сразу три саркофага, один из них оказался саркофагом Дмитрия Донского. Сотрудники Института археологии РАН провели научное документирование захоронения. В РПЦ подтвердили, что это действительно мощи Дмитрия Донского, и сообщили, что останки сохранились практически полностью, отсутствует только левая пяточная кость. «По итогам доклада о проведенных работах и результатах исследования Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил освидетельствовать мощи Священноначалием Русской Церкви и поместить несколько фрагментов в ковчеги для поклонения верующих».

Зимой 2022 года РПЦ, после десятилетий сомнения и "отсутствия права на ошибку", почти признала подлинность останков царской семьи - во всяком случае, согласилась с доводами следствия. Однако Архиерейский собор, который должен был это официально подтвердить, так и не был проведён.

 

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