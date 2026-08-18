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Подавляющее большинство россиян предпочитают российские продукты питания, но гораздо реже - другие местные товары

По данным Роскачества83 процента россиян отдают предпочтение отечественным продуктам питания, но только 30 процентов — российским безалкогольным напиткам. Кроме того, 25 процентов заявили, что покупают российские одежду и аксессуары, а 22 процента — бытовую химию. При этом почти 90 процентов потенциальных покупателей хотели бы знать больше о местной продукции. 
Опрос, проведённый президентской платформой "Россия - страна возможностей", показал, что почти две трети россиян считают важным быть социально активными (60%), но лишь 38% ощущают личную ответственность за то, что происходит в их городе и районе. 

 

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