Конгресс США столкнулся с наплывом некачественных законодательных документов, сгенерированных искусственным интеллектом

Конгресс США столкнулся с наплывом законодательных документов, сгенерированных искусственным интеллектом, многие из которых полны ошибок и некачественных формулировок. Конгрессмены обращаются к моделям "Клод" и "Чат ГПТ" для составления законодательных формулировок, и в связи с этим сотрудники юридического управления Палаты представителей вынуждены тратить "больше времени на проверку и переписывание текстов, сгенерированных при помощи ИИ, чем на написание законопроектов с нуля".

По словам бывшего главы юридического управления нижней палаты Конгресса Уэйда Баллоу, ИИ часто упускает нюансы законодательной лексики, например, должна ли та или иная сумма денег проходить в документе как "налоговый кредит, налоговый вычет, налоговая льгота или грант". Проблема усугубляется тем, что "люди, использующие ИИ для написания законов, могут не афишировать это". То есть попросту - скрывать.

За финансовый год, который закончился 31 марта, Конгресс США потратил на Чат ГПТ более $113 тысяч; вторым по величине расходов стал чат-бот Клод, за который заплатили более $13 тысяч. У структур Демократической партии расходы на ИИ оказались втрое больше, чем у структур республиканцев. Приведённые данные не включают ИИ с бесплатными учётными записями и доступ к системам ИИ в составе контрактов на поставки ПО. Сотрудники Конгресса используют ИИ для написания служебных записок, создания сводок и анализа законопроектов, ответов на вопросы избирателей, обработки результатов политических исследований и написания публикаций для социальных сетей.

Подобное происходит и в России. Например, якутский проект юриста-ассистента "Обращайся" на основе искусственного интеллекта внедрён уже в семи субъектах РФ - в Приморском, Забайкальском, Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Амурской области и ДНР.

"Юрист-ассистент может формировать ответы гражданам, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учётом последних изменений в федеральных законах. Также он помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время".

В Красноярском крае искусственный интеллект будут внедрять "для повышения производительности труда и оптимизации процессов в госорганах".