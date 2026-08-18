Азербайджан объявил в розыск граждан России, в Египте судят самарского слесаря за случайное прикосновение к женщине

В Азербайджане объявили в розыск трёх граждан России — журналиста Ивана Князева, медиаэксперта Семёна Уралова и советника министра транспорта Алексея Чадаева — по статье «призыв к терроризму», а также за «призывы против государства» и «разжигание национальной ненависти». Россияне якобы «выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, насильственному изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды». Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов получил "решительный протест" от министерства иностранных дел: азербайджанская сторона выразила "серьёзную обеспокоенность... в связи с прозвучавшими в последнее время в российском медийном и информационном пространстве провокационными заявлениями" и призвала избегать "вмешательства во внутриполитические процессы" Азербайджана.

В Египте женатого шестидесятиоднолетнего слесаря из Самарской области судят за то, что во время вечеринки в отеле в Шарм-эш-Шейхе он случайно прикоснулся к арабской женщине, когда во время танца потерял равновесие. Его судят за "действия непристойного характера в отношении женщины", причём "потерпевший" муж этой женщины сперва заявил, что готов уладить разногласия за 10 тысяч долларов (около 811 тысяч рублей), но таких денег у слесаря не оказалось, да он и не считал себя виноватым. Российское правительство "пристально следит за ситуацией".