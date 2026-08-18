Число совершаемых мигрантами преступлений уменьшилось на 40%, число решений о выдворении выросло в 2,6 раза

По данным
председателя Госдумы Вячеслава Володина, количество совершенных иностранными гражданами преступлений за полгода снизилось на 40%, вместе с тем как за первое полугодие 2026 года число иностранных граждан, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось в 2 раза - с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек, а количество всех принятых решений об административном выдворении из страны составило порядка 100 тыс., что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Люберцах сотрудники полиции выявили 133 нелегальных мигранта
на предприятии по производству полуфабрикатов, "на всех правонарушителей наложены штрафы в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России".
Фракция ЛДПР предложила не пускать в Россию мигрантов, имеющих долги по алиментам перед детьми-россиянами. "Тысячи мигрантов приезжают в Россию, заводят здесь семьи, а затем бросают детей, возвращаются домой и годами не платят алименты. При этом даже имея внушительную задолженность, иностранные работники могут продолжать беспрепятственно трудиться по патенту, оформлять или продлевать документы на проживание, а после отъезда на малую родину - снова возвращаться к нам в страну... Это абсурд, позволять безответственным мигрантам, которые оставляют собственных детей, граждан нашей страны, без средств к существованию, как ни в чём не бывало пользоваться правом жить и работать в России", - считает
депутат Мосгордумы Мария Воропаева.