ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Московской, Белгородской областях

ри ударе по автомобилю ранены мужчина и женщина в Волновахском округе, в Великоновосёловском округе ранен мужчина, в Никитовском районе Горловки ранены четверо мужчин.

результате падения беспилотника на частный дом в Раменском округе ранена десятилетняя девочка, ранена женщина в Богородском округе, в Коломне ранен двадцатисемилетний юноша. В

деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, загорелось ещё одно здание. В

Богородском округе повреждены два частных дома, пожар на складе "Вайлдберриз". Загорелся гостевой дом в Ногинске.

В Коломне из-за падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон, повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилой дом.

В Подмосковье в

Ранен водитель автобуса в Шебекине.

В Курске взорвался беспилотник, повреждено остекление многоквартирного дома и автомобили.

В Херсонской области сложилась критическая ситуация с энерго- и водоснабжением в Горностаевском округе. В Каирах вода отсутствует уже около месяца.

