ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Московской, Белгородской областях

В Подмосковье в результате падения беспилотника на частный дом в Раменском округе ранена десятилетняя девочка, ранена женщина в Богородском округе, в Коломне ранен двадцатисемилетний юноша. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, загорелось ещё одно здание. В Богородском округе повреждены два частных дома, пожар на складе "Вайлдберриз". Загорелся гостевой дом в Ногинске. В Коломне из-за падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон, повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилой дом.
Ранен водитель автобуса в Шебекине.
В Курске взорвался беспилотник, повреждено остекление многоквартирного дома и автомобили.
В Херсонской области сложилась критическая ситуация с энерго- и водоснабжением в Горностаевском округе. В Каирах вода отсутствует уже около месяца.