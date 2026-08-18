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ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Московской, Белгородской областях

В ДНР на автодороге Волноваха - Егоровка при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1981 г.р., ранен мужчина 1999 г.р. При ударе по автомобилю ранены мужчина и женщина в Волновахском округе, в Великоновосёловском округе ранен мужчина, в Никитовском районе Горловки ранены четверо мужчин.
В Подмосковье в результате падения беспилотника на частный дом в Раменском округе ранена десятилетняя девочка, ранена женщина в Богородском округе, в Коломне ранен двадцатисемилетний юноша. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, загорелось ещё одно здание. В Богородском округе повреждены два частных дома, пожар на складе "Вайлдберриз". Загорелся гостевой дом в Ногинске. В Коломне из-за падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон, повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилой дом.

Ранен водитель автобуса в Шебекине.

В Курске взорвался беспилотник, повреждено остекление многоквартирного дома и автомобили.

В Херсонской области сложилась критическая ситуация с энерго- и водоснабжением в Горностаевском округе. В Каирах вода отсутствует уже около месяца.

 

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