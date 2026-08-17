Система не умеет сдать назад

Как сообщают , ведущие российские медицинские ВУЗы столкнулись с катастрофическим недобором в ординатуру.

Утверждается, что в РНИМУ им. Пирогова остались незанятыми 289 бюджетных мест, в Сеченовском университете — 198, в РМАНПО — 189.

Всеобщее мнение состоит в том, что причиной происходящего стала чудесная реформа высшего медицинского образования, которой, вопреки изданного ЕИВ Александром II 19 февраля 1861 года Манифесту об отмене крепостного права оно было частично восстановлено для молодых медиков, прошедших обучение на бюджетных местах.

Неграмотных дураков в наше время, собственно говоря, нет, а вот и предсказуемый результат.

Можно ли ожидать, что те, кто эту систему принимал, кто готовил законопроект, кто агитировал за него признают свои ошибки прямо и исправят ситуацию?

Российская бюрократическая система, в последние годы, не умеет сдать назад. Если мы чего-то приняли по ошибке - то все, могила, это навсегда.

Вместо отмены неоправдавшей себя, нежизненной фигни мы, в лучшем случае, получим сложную юридическую конструкцию для её обхода. А в худшем - ничего не получим. Вот как с историей FanID произошло.

Умение признавать и исправлять свои ошибки, в том числе публично - очень полезно для любой развитой и высокоуровневой социальной системы. Пора бы уже его вернуть в арсенал российского государства.

