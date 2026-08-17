Андрей Клепач больше не занимает должность главного экономиста ВЭБ.РФ
- 17.08.2026, 21:01,
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Андрей Клепач больше не занимает позицию главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям»
представитель госкорпорации. Причины расставания с Клепачём представитель ВЭБ.РФ комментировать не стал. Сам Андрей Клепач в личном разговоре подтвердил «Ведомостям», что больше не работает в ВЭБе, и также не уточнил причин. Однако некий знакомый Клепача, поговоривший с "Ведомостями", считает, что уход Клепача из ВЭБа связан с его личными резкими оценками экономического и политического развития страны, которые не могут совпадать с позицией госкорпорации. Ещё один собеседник, близкий к ВЭБу, уточнил, что фактически Клепач давно вёл «самостоятельную аналитическую деятельность», где ВЭБ.РФ не выступал заказчиком. В частности, речь может идти о сделанном им в мае докладе для Никитского клуба.
С 2008 по 2014 г. Андрей Клепач занимал должность заместителя министра экономического развития РФ, курировал прогнозирование, стратегическое планирование и бюджетирование. С 2014 г. (до августа 2026 г.) – главный экономист Внешэкономбанка (позднее – ВЭБ.РФ), член правления (до 2019 г.). Входил в советы директоров «Роскосмоса», ОСК, ОАК, «Росатома» и других госкорпораций.