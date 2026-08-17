Андрей Клепач больше не занимает должность главного экономиста ВЭБ.РФ

Причины расставания с Клепачём представитель ВЭБ.РФ комментировать не стал. Сам Андрей К

лепач в личном разговоре подтвердил «Ведомостям», что больше не работает в ВЭБе, и также не уточнил причин. Однако некий знакомый Клепача, поговоривший с "Ведомостями", считает, что у

ход Клепача из ВЭБа связан с его личными резкими оценками экономического и политического развития страны, которые не могут совпадать с позицией госкорпорации.

Ещё один собеседник, близкий к ВЭБу, уточнил, что фактически Клепач давно вёл «самостоятельную аналитическую деятельность», где ВЭБ.РФ не выступал заказчиком. В частности, речь может идти о сделанном им в мае докладе для Никитского клуба.