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Памфилова рассказала, что она думает о голосовании иноагентов

Вопрос о возможном ограничении избирательных прав отдельных категорий граждан, в том числе иностранных агентов, находится в компетенции законодателей и правоохранительных органов, сказала председательница ЦИК РФ Элла Памфилова. По её словам, российское законодательство для голосующих за рубежом является одним из самых либеральных. Однако говоря о своей личной позиции в отношении граждан, покинувших Россию, глава ЦИК заявила: "Я считаю: уехал из страны, предал страну - пошёл вон. Вот и всё. Это моя позиция".

Отвечая на уточняющий вопрос, следует ли связывать возможные ограничения именно со статусом иностранного агента, Памфилова отметила, что, по её мнению, у российских правоохранительных органов достаточно возможностей и квалификации, чтобы определить "всеобъемлющую категорию тех, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием".

 

Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы. Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

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