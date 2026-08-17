Яндекс представил бенчмарк для проверки ИИ на соответствие традиционным ценностям

Как сообщает газета Коммерсантъ , компания Яндекс представила правительству концепцию набора тестовых заданий и эталонных данных для тестирования ИИ-систем на предмет их соответствия духовно-нравственным ценностям.

Редакция АПН рассматривает происходящее в стране вокруг Искусственного Интеллекта как, местами, непристойный балаган.

Как утверждает ряд специалистов, ни LLM от Яндекса, ни GigaCHAT от Сбера - единственные широко используемые LLM, которыми приписывается российское происхождения, не являются полностью обученными с нуля моделями собственной разработки. Утверждается, что они являются продуктами дообучения американской ChatGPT-mini и китайской QWEN соответственно.

На текущий момент ни российское профессиональное сообщество, ни непрофессиональная общественность не имеют внятного подтверждения того, что упомянутые модели - полностью российские разработки. В частности, мы не встретили в профессиональной прессе никакого описания того, как проходил процесс их обучения, на каких мощностях (их, возможно, в России и нет в нужном объёме) и наборах данных.



По итогу, ситуация выглядит так, что сами своё ещё толком не сделали, но уже бросаемся контролировать и, потенциально запрещать.

Учитывая, что процедура дообучения на самом деле не может полностью заблокировать первоначальные внутренние настройки и установки нейросети, а лишь несколько скрыть их от конечного пользователя, так что добраться до нужных ответов становится сложнее, редакция АПН мрачно разводит руками - нам и так ранее было очевидно, что принятый только что Федеральный закон от 26.07.2026 N 243-ФЗ "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" носит антиконкурентный характер и направлен, в существенной степени, на обеспечение дуополии двух уважаемых российских IT-компаний.

Отдельную прелесть ситуации добавляет то, что, по сведениям Телеграм-Канала "Труба под Неглинной" тестирование Искусственных Интеллектов на соответствие традиционным ценностям, также как и составление самих тестов пытается замкнуть на себя ФСБ, причём содержание тестов предполагается закрытым.

Редация АПН полагает, что, если это правда - эта затея является заведомо антиконституционной. ФСБ никто и никогда не назначал политруком всея России, у этого уважаемого ведомства нет никаких полномочий устанавливать содержание традиционных ценностей как таковых.

Сверяться с ними они имеют право, но вопрос об установлении самой рамки - что относится к тем ценностям, а что - нет, лежит в сфере деятельности гражданских ведомств, работа которых должна быть открытой и прозрачной для граждан. ФСБ не имеет права устанавливать какие-то секретные критерии что этим ценностям соответствует, а что - нет, и не должно заниматься подобной деятельностью в принципе.

В России есть многочисленные авторитетные в этой сфере организации - включая Российскую Академию Наук, Министерство образования и науки, руководство традиционных конфессий, Общественную Палату, РВИО и так далее.

Предмет и существо традционных ценностей они могут и должны оценивать в координации с законодателями, возможно - при координирующей роли Правительства России и полномочных представителей АП.

А органам госбезопасности в этой сфере делать в принципе нечего, они должны сверяться с тем, что им сообщает о традиционных ценностях гражданское общество, а не вырабатывать их инициативно и тайно.

Вне зависимости от того, существуют ли реально системы Искусственного Интеллекта, разработанные в России, или же мы вынуждены иметь дело с доработками зарубежных систем, если государство хочет сверять их работу с традиционными ценностями - весь набор тестов должен быть публичен и открыт, его содержание должно утверждаться профессионалами отрасли, а не формироваться одной коммерческой компанией и уж тем более, не правоохранительным органом.

Органы безопасности максимум на что имеют право - так это на наблюдение за корректностью тестирования и на внесение конкретных и публичных предложений по корректировке тестов в целях их соответствия российскому законодательству. Не более того.

