Российские пловцы взяли золото в комбинированной эстафете и заняли третье место в общем медальном зачёте

Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они показали результат 3 минуты 28,67 секунды. Таким образом, на чемпионате Европы россияне завоевали 32 медали - 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых и заняли третье место в неофициальном командном зачёте по количеству медалей.

Российские спортсмены выступали на проходившем в Париже турнире в нейтральном статусе, они приняли участие в континентальном первенстве впервые с 2021 года.

