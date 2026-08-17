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Российские пловцы взяли золото в комбинированной эстафете и заняли третье место в общем медальном зачёте

Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они показали результат 3 минуты 28,67 секунды. Таким образом, на чемпионате Европы россияне завоевали 32 медали - 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых и заняли третье место в неофициальном командном зачёте по количеству медалей. 

 

Российские спортсмены выступали на проходившем в Париже турнире в нейтральном статусе, они приняли участие в континентальном первенстве впервые с 2021 года.

 

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